Pokémon GO: come sconfiggere Giratina Forma Alterata nel nuovo raid

Pokémon GO continua la sua inarrestabile corsa con i numerosi eventi di ottobre (a tal proposito, ecco come pokémon GO si sta preparando ad halloween) Per quanto riguarda i Raid a 5 stelle, Giratina fa il suo ritorno in forma alterata ed in versione shiny, dopo la prima apparizione nel 2019. Ecco la guida per catturarlo.

Giratina è un Pokémon spettro/drago debole a diversi tipi di mosse: buio, folletto, ghiaccio, drago e spettro. Mostri come Weavile, Gengar e Dragonite possono risultare molto utili per fronteggiare il temibile avversario. In particolare, attacchi quali codadrago (veloce) o palla ombra (caricata) infliggono un considerevole danno al Pokémon leggendario.



Essendo di tipo drago, Giratina è però particolarmente efficace contro mostri dello stesso elemento, come ad esempio il già citato Dragonite o Rayquaza. Consigliabile quindi optare, nel caso fosse possibile, per membri della squadra più resistenti agli attacchi dell’avversario. Altre resistenze di Giratina comprendono i tipi coleottero, elettro, erba, veleno e acqua. Ecco le mosse usate dalla creatura leggendaria di Sinnoh:

Dragospiro

Ombrartigli

Dragartigli

Forzantica

Furtivombra

Il Raid di Giratina sarà disponibile fino al 22 ottobre, non perdete perciò l’occasione unica di catturarlo prima che scompaia. Nel frattempo potete rifornirvi di vestiti e Pokéball gratis con questi codici di Pokémon GO.