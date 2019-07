Pokemon GO: come sconfiggere il Team Rocket e catturare i Pokemon Ombra

Come preannunciato da Niantic Labs, il Team Rocket ha invaso il mondo di Pokemon GO, permettendo agli allenatori di imbattersi nei nuovi Pokemon Ombra. In questa mini-guida vi spiegheremo come sconfiggere il Team Rocket, come catturare i Pokemon Ombra e come purificare questi ultimi.

Sconfiggendo il Team Rocket, i giocatori di Pokemon GO avranno l'opportunità di catturare i Pokemon Ombra utilizzati dalla malvagia organizzazione. Dopo averli catturati, sarà inoltre possibile purificarli ottenendo diversi benefici. Di seguito vi spieghiamo in dettaglio come funzionano queste nuove meccaniche.

Dove incontrare e come affrontare il Team Rocket

Il Team Rocket ha invaso il mondo di Pokemon GO, prendendo il controllo di alcuni PokeStop. Questi edifici sono riconoscibili per la presenza di una grande R di colore rosso posta sulla cima (come potete vedere nell'immagine a fondo pagina), e sono accessibili solo dagli allenatori di livello 8 o superiore. Entrando nel PokèStop partirà una sfida contro una recluta del Team Rocket, una battaglia 3v3 con in palio le Premier Ball, necessarie per catturare i nuovi Pokemon Ombra.

Come catturare i Pokemon Ombra

Dopo aver vinto una battaglia contro il Team Rocket, verrete ricompensati con punti esperienza e con la possibilità di catturare uno dei Pokemon Ombra che il Team Rocket si è lasciato alle spalle. Per catturare i Pokemon Ombra, a ciascun giocatore viene concesso un numero di Premier Ball, utilizzabili solo durante gli incontri con queste creature. Il numero di Premier Ball ricevute si basa su quanti dei vostri Pokemon saranno sopravvissuti alla battaglia, e sul grado delle vostre medaglie raggiunto nella purificazione dei Pokemon Ombra e nella sconfitta del Team Rocket.

All'inizio otterrete 5 Premier Ball vincendo la battaglia senza che nessuno dei Pokemon venga sconfitto. Catturare i Pokemon Ombra è simile alla cattura dei Pokemon nei Raid: avrete a disposizione un numero limitato di Pokeball specifiche (in questo caso le Premier Ball), e dovrete contare sull'aiuto delle bacche per aumentare le vostre chance di cattura. Naturalmente, l'esecuzioni di tiri curvi e ottimali incrementerà ulteriormente le vostre probabilità di successo.

Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon Ombra attualmente disponibili in Pokemon GO:

Bulbasaur

Ivysaur

Venusaur

Charmander

Charmeleon

Charizard

Squirtle

Wartortle

Blastoise

Rattata

Raticate

Zubat

Golbat

Crobat

Snorlax

Dratini

Dragonair

Dragonite

Mudkip

Marshtomp

Swampert

Come purificare i Pokemon Ombra: costi e vantaggi

I Pokemon Ombra possono essere purificati utilizzando 2 Caramelle e 2.000 Polvere di Stelle, ottenendo i seguenti vantaggi. Questo processo porterà le creature al Livello 25 e incrementerà i valori IV del Pokemon di 2 punti. Inoltre i mostriciattoli purificati diventeranno più forti, e richiederanno una quantità minore di Caramelle e Polvere di Stelle per evolversi e apprendere nuove mosse. Segnaliamo che i Pokemon Purificati possono essere riconosciuti dall'apposita icona e dall'aura bianca che li circonda.



Parlando dei nuovi eventi disponibili in Pokemon GO, ricordiamo che fino al 29 luglio ci sarà la possibilità di catturare Pikachu con il Cappello di paglia.