Pokémon GO: come trovare e affrontare Jessie e James del Team Rocket

Con l'arrivo del Team Rocket in Pokémon GO, gli allenatori di tutto il mondo possono iniziare a dare la caccia a Jessie e James, i due cattivoni che abbiamo imparato a conoscere nel cartone animato. In questa guida vi spiegheremo come fare per trovare e dare una lezione ad entrambi i personaggi.

La chiave per scovare la posizione di Jessie e James è la mongolfiera a forma di Meowth: per trovarla vi basterà ingrandire la mappa per andare alla ricerca dell'ombra proiettata dall'enorme oggetto volante, così da intuirne la posizione. Una volta inquadrata la mongolfiera a forma di Meowth, non dovete far altro che cliccare sull'oggetto per dare il via alla lotta.

Come sconfiggere Jessie e James

I due allenatori (ogni volta ne affronterete uno solo, scelto in maniera casuale) faranno scendere in campo la loro versione Ombra di Ekans (Jessie) e Koffing (James), coppia di Pokémon che potrebbe essere affiancata da Scyther, Sneasel, Bagon o Beldum. Il modo più efficace per contrastare le creature principali, di tipo Veleno, è quello di schierare Pokémon di tipo Psico, ma in ogni caso potete far lottare i vostri elementi più forti per uscirne vittoriosi senza particolari problemi. La ricompensa per aver sconfitto i due villain è una possibilità di catturare Ekans e Koffing Ombra, con una chance di ottenerne la versione Cromatica (Shiny).

Durata dell'evento

Va precisato che quello del Team Rocket è un evento a tempo limitato attivo tra il 10 e il 15 luglio 2020, periodo durante il quale i giocatori avranno la possibilità di affrontare i due personaggi per quattro volte al giorno, con una maggiore frequenza delle loro apparizioni domenica 12 luglio dalle ore 11:00 alle 14:00 italiane.

