Pokemon GO: come trovare e catturare Entei Ombra del Team Rocket

Oltre alle ricerche sul campo di marzo 2020, nel corso del mese gli allenatori di Pokemon GO possono provare a catturare Entei Ombra completando la ricerca speciale "La minaccia oscura cresce". Di seguito vi spieghiamo come portare a termine tutte le fasi di questa missione, indicando le relative ricompense previste.

Fase 1

Visita 10 Pokestop: incontra Golem.

Sconfiggi 3 scagnozzi del Team Rocket: 500 XP (può esservi di aiuto la nostra guida che vi spiega come sconfiggere il Team Rocket).

Cattura un Pokemon Ombra: 500 XP, 500 Polvere di Stella.

Ricompense complessive: 10 Pokeball, 10 Bacche.

Fase 2

Visita 3 Pokestop di fila in un giorno: 750 XP.

Purifica 5 Pokemon Ombra: 750 XP.

Vinci in 5 Raid: 750 XP, 1000 Polvere di Stella.

Ricompense complessive: 3 Iperpozioni, 3 Revitalizzanti.

Fase 3

Usa 6 attacchi caricati superefficaci nelle palestre: 1000 XP.

Vinci 3 battaglie nella Lega Lotte GO: 1000 XP (per saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida alla Lega Lotte GO).

Sconfiggi 6 scagnozzi del Team Rocket: 1000 XP, 1500 Polvere di Stella

Ricompense complessive: 15 Megaball, 5 Baccananas.

Fase 4

Sconfiggi il leader del Team Rocket Arlo: 1250 XP.

Sconfiggi il leader del Team Rocket Cliff: 1250 XP.

Sconfiggi il leader del Team Rocket Sierra: 1250 XP.

Ricompense complessive: 2000 Polvere di Stella, 1 Rocket Radar GO, 3 Bacche d'oro.

In questa fase potrebbe tornarvi utile la nostra guida che vi spiega come trovare a battere Cliff, Sierra e Arlo.

Fase 5

Trova il boss del Team Rocket: 2500 Polvere di Stella.

Affronta il boss del Team Rocket: 1500 XP.

Sconfiggi il boss del Team Rocket: 3 Baccananas d'argento, 3000 Polvere di Stella.

Ricompense complessive: 3000 Polvere di Stella, 1 TM Veloce, 1 TM Caricata.

Fase 6

Già completato: 2000 XP.

Già completato: 2000 XP.

Già completato: 2000 XP.

Ricompense complessive: 3 Revitalizzanti MAX, 20 Ultraball, 3 Caramelle Rare

Come catturare Entei Ombra in Pokemon GO

Per catturare Entei Ombra dovete sconfiggere Giovanni nella fase 5 della ricerca speciale "La minaccia oscura cresce". Ricordiamo che Entei Ombra potrà essere ottenuto solo durante questa missione di ricerca speciale, che sarà attiva fino alla fine di marzo. Affrettatevi dunque e non lasciatevi sfuggire l'occasione!