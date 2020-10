Pokémon GO: come trovare Victini con la nuova Ricerca Speciale di ottobre

Dopo essere stato per un paio di mesi esclusiva dei partecipanti al Pokémon GO Fest del 26 luglio scorso, Victini può adesso essere ottenuto gratuitamente da tutti gli allenatori, tramite il completamento di una serie di Missioni Speciali.

Partecipando a questo evento di Ricerca Speciale, chiamata La Sensazione della Vittoria, vi verranno assegnate una serie di missioni e compiti suddivise in ben sei parti da tre missioni ciascuna: ogni compito completato vi permetterà di ottenere una ricompensa, e completare un intero set da tre vi garantirà alcuni bonus extra.

Parte 1/6

Cattura 30 Pokemon - Baccananas x3

Fai girare 30 dischi Pokéstop o Palestra - 1000 PE

Invia 10 Pacchi Amicizia - Polvere di Stelle x1000

Completando l’intera serie di missioni, otterrete le seguenti ricompense: Mega Ball x30, Polvere di Stelle x1000, Ralts

Parte 2/6

Cattura 30 Pokémon di tipo Psico - Elgyem

Cattura 30 Pokémon di tipo Fuoco - Darumaka

Fai schiudere 3 Uova - Incubatrice x1

Completando le tre missioni, otterrete: 1000 PE, Torchic, Mega Ball x30

Parte 3/6

Scatta una foto del tuo Pokémon Compagno - Poffin x1

Guadagna 3 Caramelle camminando con il tuo Compagno - Polvere di Stelle x1000

Potenzia i tuoi Pokémon per 3 volte - Iperpozione x3

Le ricompense extra per il completamente dell’intero set sono: Revitalizzante x3, Espeon, Polvere di Stelle x1000

Parte 4/6

Vinci 3 lotte in Palestra - 1000 PE

Sconfiggi 3 reclute del Team Rocket - Modulo esca x1

Vinci 3 Raid - Polvere di Stelle

Completando tutte le tre missioni potrete ottenere: Pozione Max x3, Victini (o Caramella Victini x20), Revitalizzante Max x3

Parte 5/6

Scatta una foto di Victini - Caramella Victini x20

Cattura 30 specie di Pokémon differenti - Aroma x1

Invia 3 Pacchi Amicizia - 1000 PE

Completando l’intero set otterrete i seguenti bonus extra: Adesivo Victini x5, Polvere di Stelle x3000, Pezzo Stella x1

Parte 6/6

Rivendica ricompensa - 3000 PE

Rivendica ricompensa - Polvere di Stelle x3000

Rivendica ricompensa - 3000 PE

Il bonus extra per il completamento di tutti e tre i compiti consiste in: Modulo Esca x1, Caramella Victini x20, Fortunuovo x1

Una volta completati tutti i primi quattro set di missioni otterrete il vostro, a meno che non lo abbiate già ricevuto durante il sopracitato Pokémon GO Fest dello scorso luglio: in quest’ultimo caso vi verranno accreditato. Vediamo quindi di seguito tutte le missioni da completare divise nei rispettivi set. Vi ricordiamo che ad ottobre il gioco si affollerà di nuovi eventi che garantiranno ricompense esclusive, tra cui il Community Day di Charmender del 17 ottobre