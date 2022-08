Pokémon GO: cominciate il weekend con questi oggetti gratis con Prime Gaming

In attesa dell'evento finale del Pokémon GO Fest 2022, che si svolgerà sabato 27 agosto, vi consigliamo di cominciare questo fine settimana nel miglior modo possibile riscattando gli oggetti gratis per Pokémon GO messi a disposizione da Prime Gaming per tutti i suoi iscritti.

Se siete abbonati a Prime Gaming, che risulta essere compreso tra i vantaggi di Amazon Prime, potete riscattare un nuovo bundle esclusivo contenente trenta Poké Ball, cinque Revitalizzanti Max e un biglietto sfida premium. Per ottenerlo non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Amazon/Twitch iscritto a Prime e cliccare sul pulsante "Riscatta Ora": vi verranno forniti un codice unico e tutte le istruzioni per riscattarlo sul sito delle ricompense di Niantic.

Questo non è il primo bundle offerto da Prime Gaming, e non sarà certo l'ultimo! Se vi siete persi i precedenti, non temete, ne verrà messo a disposizione un altro a partire dalle 19:00 del 25 agosto, e così via ogni due settimane fino al 20 ottobre 2022. In questo modo potrete farvi una bella scorta di oggetti indispensabili per la caccia alle creaturine durante i numerosi eventi di gioco. Mentre vi scriviamo, ad esempio, si sta svolgendo Bacomania in Pokémon GO: a che punto siete con la ricerca di Grubbin e delle sue evoluzioni Charjabug e Vikavolt?