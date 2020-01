Pokémon GO Communit Day di gennaio: svelata la mossa speciale protagonista dell'evento

Dopo aver svelato ufficialmente il creatura protagonista del Pokémon GO Community Day di gennaio 2020, il team di Niantic annuncia anche la mossa speciale pensata per l'evento.

Si tratta del potente attacco Idrocannone, a disposizione per l'apprendimento per un periodo di tempo limitato. Per approfittare dell'occasione, gli aspiranti Maestri di Pokémon dovranno far evolvere un Prinplup al massimo entro due ore dalla conclusione dell'evento speciale. In questo modo, otterranno un Empoleon in grado di eseguire la mossa Idrocannone. Ricordiamo ai giocatori che Prinplup altro non è che l'evoluzione di Piplup, creatura che ha fatto il suo debutto con la Quarta Generazione e che sarà assoluta protagonista del Pokémon GO Community Day di gennaio 2020.



Ricordiamo che, come di consueto, l'evento renderà disponibili in-game alcuni bonus speciali. Tra questi ultimi figura un incremento a tre ore della durata dei Moduli Esca, oltre alla riduzione di un quarto della distanza necessaria a determinare la schiusa delle Uova Pokémon. In chiusura, ricordiamo infine tutti i dettagli legati all'orario di svolgimento del Pokémon GO Community Day di gennaio. In seguito ad una rettifica da parte di Niantic, l'evento si svolgerà in data domenica 19, tra le ore 11:00 e le ore 14:00 del fuso orario locale.