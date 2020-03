Pokemon GO: la community critica il rinvio di eventi e Zone Safari per il Coronavirus

Tra gli appassionati di Pokemon GO monta la protesta legata alla cancellazione, da parte di The Pokémon Company e Niantic Labs, degli eventi e delle Zone Safari del kolossal mobile in conseguenza delle crescenti preoccupazioni per il diffondersi del Coronavirus COVID-19.

Dopo la conferma dei Comunity Day di Pokemon GO posticipati per il Coronavirus, è infatti arrivata la conferma del rinvio della Zona Safari che si sarebbe dovuta tenere nella città statunitense di St. Louis tra il 27 e il 29 marzo. Gli organizzatori dell'evento e le autorità cittadine avevano previsto un grande afflusso di turisti proprio in previsione dell'apertura della Safari Zone di Pokemon GO, da qui la dolorosa decisione di rinviare a data da destinarsi l'evento per ridurre al minimo le probabilità di diffusione del Coronavirus.

Le critiche avanzate dalla community di Pokemon GO che desiderava partecipare all'evento di St. Louis ha così spinto il comitato organizzatore della locale Safari Zone, e Niantic Labs, a permettere a tutti i possessori di un biglietto dell'evento di catturare Pokemon rari nella propria zona di residenza dal 27 al 29 marzo. La conferma dell'accesso a questo evento speciale riservato ai soli possessori di un ticket di ingresso all'ormai cancellata Safari Zone di St. Louis ha così provocato una nuova protesta tra gli appassionati di Pokemon GO.

Tutto ciò, mentre continua a regnare l'incertezza sulle prossime Zone Safari 2020 di Pokemon GO che, allarme Coronavirus permettendo, dovrebbero tenersi dal 17 al 19 aprile 2020 a Liverpool (Regno Unito) e dall'8 al 10 maggio 2020 a Filadelfia (Stati Uniti, Stato della Pennsylvania)