Pokémon GO: al via il Community Day di Abra da casa, tutti i dettagli

Puntuale come preannunciato, alle 11:00 ha preso il via il Community Day di Abra in Pokémon GO. Si tratta di un evento dal sapore speciale, poiché per adattarsi all'emergenza Coronavirus che impedisce ai giocatori di andare in giro liberamente, presenta alcune importanti novità.

Non solo può essere affrontato da casa, durerà pure il doppio rispetto al solito, visto che andrà avanti fino alle ore 17:00. Avete quindi un bel po' di tempo a disposizione per andare a caccia di Abra, il Pokémon Psico, e della sua forma Cromatica, che appare solamente agli allenatori più fortunati. Facendolo evolvere durante o fino a due ore dopo il termine del Community Day di Pokémon GO otterrete un Alakazam che conosce una mossa esclusiva, ovvero l'attacco veloce di tipo Lotta Contrattacco. Non mancano all'appello, ovviamente, anche dei ghiotti bonus: nel corso dell'evento verrà fornito il triplo della Polvere di Stelle alla cattura, mentre Aroma dura ben tre ore. Il Pokémon compagno con un livello di affiatamento Ottimo compagno o superiore vi porterà invece oggetti utili, come le Poké Ball.

Nel negozio è ora disponibile all'acquisto la Community Day Box di aprile, che al prezzo di 1.280 Pokémonete offre un MT attacco caricato fuoriclasse, 30 Ultra Ball, tre Superincubatrici e tre Aroma. Inoltre, con un euro, è possibile sbloccare l'esclusiva storia di ricerca speciale "A caccia di illusioni", che mette in palio 13.000 unità di polvere di stelle, un Poffin, un radar Rocket e altre ricompense.

Prima di lasciarvi alla caccia, vi ricordiamo che ha anche preso il via il nuovo evento speciale dedicato ai Compagni di Pokémon GO.