Pokemon GO e Community Day: annunciato l'evento di settembre!

Il Community Day è ormai diventato un appuntamento fisso per l'ampio pubblico di appassionati di Pokemon GO. Il mese di settembre 2019 non farà eccezione: Niantic ha infatti rivelato i primi dettagli sul nuovo evento.

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, il team di sviluppo ha pubblicato un breve teaser trailer che annuncia il Community Day di settembre. Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, l'evento avrà luogo in data 15 settembre. Nel corso della domenica, l'evento resterà attivo per un periodo di tempo limitato, compreso tra le ore 11:00 e le ore 14:00 del fuso orario nostrano.

Protagonista assoluto del nuovo Community Day sarà il pokemon Turtwig. La tenera creatura di tipo erba, apparsa per la prima volta in occasione dell'esordio della quarta generazione, potrà dunque essere catturato dagli aspiranti Maestri di Pokemon. Gli Allenatori particolarmente fortunati avranno inoltre l'opportunità di imbattersi in un Turtwig Cromatico/Shiny. Tra i bonus annunciati figurano una quantità tripla di polvere di stelle da cattura e una durata per le esche pari a tre ore. Non è invece stata ancora condivisa la mossa esclusiva del Community Day.



In attesa di settembre, vi ricordiamo che in Pokemon GO è possibile catturare un Poliwag Cromatico o cercare di aggiungere alla propria squadra uno speciale Pikachu con cappello.