Pokémon GO: il community day di aprile introduce Stufful, il Pokémon Bizzoso

Con un nuovo post ufficiale, Niantic Labs ha confermato l'arrivo del community day di aprile di Pokémon GO svelando i dettagli del nuovo evento del mobile game e i contenuti che si appresta a ricevere.

Tra questi ultimi, da sottolineare l'esordio del nuovo mostriciattolo Stufful, che arriverà sia in versione selvatica che, in forma più rara, cromatica.

"Allenatori, siamo entusiasti di annunciare che Stufful, il Pokémon Bizzoso, debutterà in Pokémon GO durante il Community Day di aprile! Stufful apparirà allo stato selvatico e, con un po' di fortuna, potreste incontrarne uno cromatico. Fate evolvere Stufful nel corso dell'evento o fino a due ore dopo per ottenere un Bewear capace di usare l'attacco caricato Assorbipugno".

Tra i bonus dell'evento troviamo PE da cattura triplicati, Caramelle da cattura raddoppiate, possibilità raddoppiate di ricevere la caramella L di Stufful catturando Stufful, bonus di gruppo e altro ancora. Visitando i negozi in-game potrete acquistare solo una volta lo speciale pacco Community Day al costo di 850 Pokémonete per ricevere 15 Ultra Ball, 15 Baccananas, 1 MT attacco veloce fuoriclasse e 1 biglietto raid da remoto. Nel negozio saranno disponibili anche 30 Ultra Ball gratuite. Sarà inoltre possibile accedere alla storia di ricerca speciale "Roba da duri" esclusiva del Community Day di Stufful per 1,00$ (o equivalente nella valuta locale).

Niantic ha inoltre specificato che tornerà a Community Evento di tre ore, dal momento che solo il 5% dei giocatori tende a partecipare per un lasso di tempo maggiore.

Sulle nostre pagine trovate tutti una guida per il nuovo evento di Pokémon GO, Giungla Ombrosa.