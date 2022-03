Pokémon GO Community Day di aprile: Mudkip, ricerche speciali e tanti bonus gratis

In attesa di poter scatenare le Poké Ball con i numerosi eventi di aprile di Pokémon GO, il team di Niantic offre agli Allenatori tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio.

In particolare, la primavera inoltrata è pronta a portare con sé un nuovo Community Day, in programma per la giornata di domenica 10 aprile 2022. Gli Allenatori devono sintonizzare gli orologi sull'orario pomeridiano, con l'evento speciale che si svolgerà in Pokémon GO dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del fuso orario italiano.



Protagonista assoluto sarà Mudkip, celebre Pokémon d'Acqua di terza Generazione, tra gli Starter a disposizione dei giocatori in Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. Per l'occasione, il piccolo Pokémon Fango Pesce apparirà più spesso allo stato selvatico, anche in versione Cromatica/Shiny. Facendo evolvere la creatura in Marshtomp e poi in Swampert, quest'ultimo apprenderà l'attacco caricato Idrocannone.



Non poteva inoltre mancare una Storia di ricerca speciale del Community Day. Per accedere al contenuto, sarà tuttavia necessario acquistare l'apposito biglietto nello store in-game di Pokémon GO. Completamente gratuiti invece i bonus dell'evento, che includeranno PE da cattura triplicati, e una durata di tre ore per aromi e moduli esca attivati durante l'evento. Scattando alcune foto durante il Community Day sarà inoltre possibile ricevere una speciale sorpresa. Infine, gli Allenatori in vena di shopping potranno approfittarne per acquistare il pacco Community Day, che al costo di 850 Pokémonete offrirà 15 Ultra Ball, 15 Baccananas, 1 MT attacco veloce Fuoriclasse e 1 biglietto raid da remoto. Nel negozio, saranno infine disponibili 30 Ultra Ball gratuite.



Nel frattempo, gli appassionati si preparano ai Campionati Mondiali Pokémon 2022, in programma a Londra.