Pokémon GO: al via il Community Day da casa di Seedot, tutti i dettagli

Oggi 24 maggio in Pokémon GO si svolgerà un nuovo Community Day in edizione speciale giocabile da casa, che ha per protagonista il Pokémon Ghianda Seedot! A differenza dei canonici Community Day, durerà 6 ore - dalle 11:00 fino alle 17:00 - e includerà una maggiore durata di Aroma, sorprese foto GO e una storia ricerca speciale.

Seedot apparirà più frequentemente allo stato selvatico, e se siete fortunati potreste incontrarlo anche in versione cromatica. Facendo evolvere Nuzleaf (la forma evoluta di Seedot) durante l'evento o fino a due ore dopo il termine, otterrete uno Shiftry che conosce la mossa Semitraglia. Al prezzo di un euro potrete inoltre accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale "Vederci doppio" del Community Day, che mette in palio tre Aroma, cinque Baccalampon dorate ed altre ricompense.

Non mancheranno, ovviamente, una serie di bonus che vi renderanno la vita più facile. Oltre al triplo dei Punti Esperienza alla cattura, è prevista anche una durata estesa a tre ore dell'aroma attivato durante l'evento. Inoltre, il Pokémon compagno con un livello di affiatamento Ottimo compagno o superiore vi porterà oggetti utili, come le Poké Ball. Nel negozio di gioco è già disponibile la Community Day Box di maggio, che al prezzo di 1.280 Pokémonete offre un MT attacco veloce fuoriclasse, 30 Ultra Ball, tre Aroma e tre Fortunuovo. Siete inoltre invitati a scattare una foto durante le ore programmate per ricevere una sorpresa...

Segnaliamo, inoltre, che per la prima volta nella storia dei Community Day è stata organizzata una diretta streaming di ben 24 ore sul canale ufficiale YouTube di Pokémon GO. Gli allenatori sono invitati ad unirsi per vedere Seedot e altri Pokémon selvatici, o per partecipare alla conversazione nei commenti. Prima di salutarvi, ci teniamo infine a ricordare che sono in corso le votazioni per i Pokémon dei Community Day di giugno e luglio.