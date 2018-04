Pokémon GO: Community Day dedicato a Mareep al via oggi 15 aprile alle ore 11:00

Allenatori, preparatevi! Tra circa mezz'ora prenderà il via il quarto Community Day di Pokémon GO, interamente dedicato al mostriciattolo Mareep!

L'evento durerà in totale 3 ore, dalle 11:00 alle 14:00. Se riuscirete a catturare Mareep (che apparirà con maggiore frequenza) in questo lasso di tempo, conoscerà una mossa precedentemente non disponibile per gli esemplari della stessa specie, ovvero Dragopulsar. Per l'occasione, saranno disponibili anche alcuni bonus, come le Esche da Tre ore e la Distanza di schiusa uova ridotta ad 1/4. Ricordate però, le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per assicurarvi le mosse esclusive, dovrete catturare il Pokémon speciale oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate.

Non ci resta che augurarvi buona caccia! Pokémon Go può essere scaricato in maniera completamente gratuita su dispositivi mobili iOS e Android. Segnaliamo, infine, che fino al 17 aprile rimarrà attivo l'evento dedicato ai Pokémon di Prima Generazione della regione di Kanto