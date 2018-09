Pokemon GO: il Community Day del 22 settembre è dedicato a Chikorita

Il nuovo Community Day di Pokemon GO è interamente dedicato a Chikorita: sabato 22 settembre il Pokemon di seconda generazione apparirà frequentemente nel gioco e sarà possibile anche catturarne una variante Shiny.

Leggiamo quanto riportato nel comunicato stampa: "Il Community Day di questa settimana ospita per la prima volta come protagonista assoluto un Pokémon originario della regione di Johto: il Pokémon di tipo Erba Chikorita! Come ormai da tradizione durante i Community Day, anche la star di questo mese, Chikorita, apparirà allo stato selvatico molto più frequentemente del normale. Assicurati però di non mancare all'appuntamento, avrai infatti a disposizione soltanto tre ore di sabato 22 settembre durante le quali Chikorita inizierà fare capolino!"

Appuntamento quindi a sabato 22 settembre dalle 12:00 alle 14:00 (ora italiana) per il Community Day di Chikorita. Ricordiamo che gli uccelli leggendari Moltres, Articuno e Zapdos sono ora disponibili nelle Lotte Raid di Pokemon GO.