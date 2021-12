Pokémon GO: al via il Community Day di dicembre, celebra il meglio del 2020 e del 2021

Come da tradizione Niantic approfitta dell'ultimo Community Day dell'anno per guardarsi indietro e celebrare il passato di Pokémon GO. Nel doppio evento di oggi 18 dicembre e di domani 19 dicembre ci sarà modo di rincontrare tutti i volti noti del 2020 e del 2021!

L'ultimo Community Day del 2021 si terrà oggi 18 dicembre dalle 11:00 alle 17:00 e domani 19 dicembre dalle 11:00 alle 17:00. Durante le ore programmate, i Pokémon protagonisti dei Community Day di tutto il 2021 appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico, mentre i Pokémon protagonisti dei Community Day di tutto il 2020 si schiuderanno dalle Uova e appariranno nei raid. Questo evento rappresenta quindi un'occasione imperdibile per catturare tutti i Pokémon che vi siete persi nei mesi scorsi.

Incontri in natura (Pokémon dei Community Day 2021)

Machop, Roselia, Swablu, Gible, Snivy e Fletchling appariranno più frequentemente sabato 18 dicembre, mentre Eevee, Duskull, Shinx, Tepig e Oshawott compariranno più spesso domenica 19 dicembre. Tutti quanti potranno essere incontrati anche in versione cromatica (con tanta, tantissima fortuma), inoltre gli Eevee catturati durante l'evento conosceranno Ultimascelta.

Uova (2020)

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova di 2 km: Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Magikarp, Porygon, Elekid, Magby, Seedot, Piplup e Budew. Tutti potranno apparire anche in versione cromatica.

Raid (2020)

I seguenti Pokémon del Community Day del 2020 appariranno nei raid: Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz, Magmar, Magikarp, Porygon, Seedot e Piplup.

Mosse Esclusive

Tutti i Pokémon dei Community Day che evolveranno dalle 19:00 di venerdì 17 dicembre fino alle 19:00 di lunedì 20 dicembre conosceranno delle Mosse Esclusive. Ad esempio Charizard imparerà Dragospiro, mentre Beedrill Giravvita. Trovate la lista completa delle mosse esclusive a questo indirizzo.

Bonus

Nel più grande Community Day del 2021 non possono mancare dei ricchi bonus. Nel corso dell'evento, l'Aroma e i Moduli Esca avranno una durata prolungata di 3 ore, mentre la distanza di schiusa delle Uova nelle incubatrici sarà la metà. Sono inoltre previsti il doppio di Punti Esperienza e Polvere di Stelle alla cattura dei Pokémon. Per quest'occasione speciale, saranno disponibili anche due bonus aggiuntivi validi fino alle 19:00 di lunedì 20 dicembre: il costo della Polvere di Stelle per gli scambi sarà ridotto del 25%, inoltre viene offerto uno scambio speciale in più al giorno.

Per aiutarvi nel più grande evento del Community Day dell'anno, il limite massimo per Spazio Pokémon e Borsa sarà aumentato. Acquistate le relative estensioni dal negozio per fare scorta di Poké Ball e conservare tutti i Pokémon che catturate durante il Community Day di dicembre.

Limite di espansione dello Spazio Pokémon: 5.000 -> 5.500

Limite di espansione dello Spazio Borsa: 4.000 -> 4.500

Questa modifica è già in vigore.

Compiti di ricerca e offerte dell'evento

Al prezzo di un euro sarà possibile accedere all'esclusiva storia di Ricerca Speciale del Community Day di dicembre. Dalle 11:00 di oggi 18 dicembre fino alle 10:00 di lunedì 20 dicembre sarà disponibile una Ricerca a Tempo con missioni dedicate a tutti i Pokémon protagonisti dei Community Day del 2020 e del 2021. Completate determinati Compiti di Ricerca sul Campo fino alle 19:00 di lunedì 20 dicembre per ottenere Megaenergia per Charizard, Beedrill, Gengar, Gyrados e Altaria.

Fino alle 19:00 di lunedì 20 dicembre sarà disponibile all'acquisto al prezzo di 1.280 monete lo speciale pacco Community Day (acquistabile solo una volta) contenente 50 Ultra Ball, sei Pezzi Stella, un MT attacco veloce fuoriclasse e un MT attacco caricato fuoriclasse. Infine, segnaliamo che nel negozio ci sono 30 Ultra Ball gratis: assicuratevi di riscattarle durante l'evento!