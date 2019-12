Pokémon GO Community Day di dicembre: tutti i dettagli sull'enorme evento speciale!

Con l'arrivo dell'ultimo mese dell'anno, il team di sviluppo di Pokémon GO si prepara a festeggiare in grande stile la propria utenza: ecco tutti i dettagli sugli eventi previsti per il ricco Community Day di dicembre.i

In via eccezionale, quest'ultimo si svolgerà nel corso di due giornate, ognuna caratterizzata dall'attivazione in-game di un'ampia selezione di bonus. In particolare, segnaliamo che in data sabato 14 e domenica 15, il Pokémon GO Community Day di dicembre avrà inizio alle 9:00 e terminerà alle 21:00, e presenterà le seguenti caratteristiche:

Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig e Chimchar appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico ;

; Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Eevee, Dratini, Chikorita, Cyndaquil, Mareep, Larvitar e Beldum appariranno nei Raid ;

; Tra le ore 11:00 e le ore 14:00 saranno attivi ulteriori bonus (doppia polvere di stelle da cattura, doppi PE da cattura e distanza per la schiusa di Uova dimezzata) e Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Slakoth e Bagon appariranno ancora più frequentemente allo stato selvatico

Sabato 14 dicembre la schiusa di Uova consentirà di ottenere Bulbasaur, Charmander, Pikachu, Dratini, Totodile, Mareep, Swinub, Larvitar, Treecko, Torchic, Slakoth e Bagon;

la schiusa di Uova consentirà di ottenere Bulbasaur, Charmander, Pikachu, Dratini, Totodile, Mareep, Swinub, Larvitar, Treecko, Torchic, Slakoth e Bagon; Domenica 15 dicembre sarà invece il turno di Squirtle, Eevee, Chikorita, Cyndaquil, Mudkip, Ralts, Trapinch, Beldum, Turtwig e Chimchar;

Nell'dell'evento, potranno essere ottenuti dallecreature diverse a seconda della giornata. In particolare:Infine, dalle ore 9:00 di sabato 14 sino alle ore 21:00 di domenica 15, "leapparse durante gli eventi dei Community Day 2018 e 2019 saranno di nuovo disponibili".In chiusura, ricordiamo che Niantic ha recentemente annunciato due nuovi eventi speciali di Pokémon GO dedicati alle evoluzioni