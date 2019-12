Pokémon GO Community Day di dicembre: l'evento è disponibile in Italia!

Come promesso da diverse settimane, il team di Niantic ha dato ufficialmente il via al Pokémon GO Community Day di dicembre, evento speciale volto a celebrare l'intero 2019.

Ora disponibile per gli Allenatori in territorio italiano, l'evento accoglie al suo interno un ampio numero di iniziative speciali. Tutte le creature che sono state protagoniste dei Pokémon GO Community Day che si sono alternati in Pokémon GO a partire dal mese di gennaio sono pronte a fare ritorno per questa nuova iniziativa. L'evento speciale, lo ricordiamo, avrà in via eccezionale una durata di due giorni: i festeggiamenti si concluderanno alle ore 21:00 di domani, domenica 15 dicembre.

Durante il Pokémon GO Community Day di dicembre gli Allenatori potranno avvistare allo stato selvatico un'ampia selezione di Pokémon, tra cui Totodile o Swinub. Diverse creature di Prima Generazione appariranno inoltre all'interno dei Raid. Alcuni bonus riguarderanno, tra gli altri, punti esperienze e polvere di stelle. Per non perdervi nessuna iniziativa, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sul Pokémon GO Community Day di dicembre.



In chiusura, segnaliamo che il team di sviluppo del celebre titolo mobile ha recentemente aumentato le aree popolate da Pokémon, con lo scopo di migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco.