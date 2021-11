Pokémon GO, Community Day di dicembre: si festeggia l'intero 2021!

In attesa di poter assistere come spettatori al concerto di Ed Sheeran in Pokémon GO, gli Allenatori possono prepararsi ad un nuovo grande evento che avrà luogo a dicembre.

Con il prossimo mese, il nuovo Community Day celebrerà infatti i momento più importanti che si sono susseguiti nel gioco nel corso dell'intero 2021. Con un doppio appuntamento fissato tra le ore 11:00 e 17:00 di sabato 18 dicembre e il medesimo intervalli di domenica 19 dicembre, gli appassionati di Pokémon potranno usufruire di un'ampia serie di iniziative speciali.

In particolare, gli Aromi avranno una durata di tre ore, così come i moduli esca. Per far schiudere le Uova custodite in una Incubatrice sarà sufficiente percorrere la metà della distanza, mentre gli Allenatori potranno ottenere il doppio di PE e Polvere di Stelle da cattura. Gli scambi costeranno il 25% di polvere di stelle in meno, mentre ogni giorno si potrà effettuare uno scambio speciale aggiuntivo.

Per usufruire al meglio del Community Day di dicembre, i giocatori potranno contare su di maggiore spazio a disposizione: con un massimo di 5.500 Pokémon e 4.500 oggetti nella propria borsa a partire dalle 22:00 di giovedì 16 dicembre. Del resto, le creature Game Freak che appariranno più frequentemente allo stato selvatico saranno molte, ovvero tutti i protagonisti dei Community Day del 2021: Machop, Roselia, Swablu, Gible, Snivy, Fletching, Eevee, Duskull, Shinx, Tepig, Oshawott.



Dalle Uova, potranno inoltre schiudersi esemplari di Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Magikarp, Porygon, Elekid, Magby, Seedot, Piplup, Budew. In aggiunta, la ricerca a tempo in programma dalle ore 11:00 di sabato 18 dicembre alle ore 10:00 di lunedì 20 dicembre avrà per protagoniste missioni dedicate a tutti i Pokémon dei Community Day svoltisi nel corso degli ultimi due anni.

Infine, piccolo omaggio per tutti gli Allenatori, che potranno riscattare 30 Ultra Ball gratuite durante l'evento. Pronti per il Community Day di dicembre? Nel frattempo Pokémon GO sta festeggiando il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.