Pokémon GO Community Day dicembre: marea di Pokémon per l'evento speciale di due giorni!

Presso gli studi di Niantic, i creatori di Pokémon GO hanno deciso di organizzare un evento molto speciale, dedicato a tutta la community di aspiranti maestri di Pokémon.

La software house ha infatti condiviso i primi dettagli sul Pokémon GO Community Day di dicembre, che si prospetta particolarmente interessante. Con l'avvicinarsi della fine del 2019, Niantic ha infatti scelto di organizzare le cose in grande stile! L'evento, in via eccezionale, avrà una durata di due giorni: l'appuntamento è in particolare fissato per sabato 14 e domenica 15 dicembre. Sarà un'occasione per ricordare tutti i Community Day svoltisi durante l'intero anno: i Pokémon protagonisti degli eventi ritorneranno infatti giusto in tempo per l'edizione di dicembre. Tra le creature Game Freak confermate, troviamo:

Totodile

Swinub

Treecko

Torchic

Mudkip

Ralts

Slakoth

Trapinch

Bagon

Turtwig

Chimchar

Gli Allenatori che non hanno avuto modo di partecipare ai precedenti Pokémon GO Community Day potranno dunque approfittare del mese di dicembre per rimediare, grazie a questo piccolo regalo di Natale videoludico anticipato.Nel frattempo, ricordiamo ai giocatori appassionati del titolo mobile che è attualmente attivo un ulteriore evento. Alle ore 22:00 di martedì 19 novembre ha infatti preso il via la Settimana Superefficace di Pokémon GO . Gli eventi speciali di novembre in Pokémon GO proseguiranno per l'intero mese: tra gli appuntamenti attesi, anche il Festival degli Amici.