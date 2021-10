Pokémon GO Community Day, è il giorno di Duskull! Bonus e dettagli dell'evento

Buongiorno Allenatori di Pokémon GO! Pronti per un nuovo Community Day? Oggi è il giorno di Duskull, il Pokémon Requiem introdotto nella terza generazione che, secondo le leggende, di notte entra in casa dei bambini disobbedienti per portarseli via con sé.

Il Community Day di Duskull si svolgerà oggi 9 ottobre dalle 11:00 alle 17:00. Durante le ore programmate, il mostriciattolo di tipo Spettro apparirà più frequentemente del solito allo stato selvatico. I più fortunati tra voi potrebbero persino imbattersi nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Dusclops (l'evoluzione di Duskull) durante l'evento oppure entro due ore dalla fine, otterrete un Dusknoir in possesso dell'attacco caricato Palla Ombra.

Per aiutarvi a far evolvere Dusclops in Dusknoir potrete guadagnare fino a quattro Pietre Sinnoh completando la ricerca a tempo gratuita disponibile durante il Community Day, inoltre ad un euro potrete acquistare l'esclusiva storia di ricerca speciale chiamata "Duskull, divertimento fino all’osso". Come al solito troverete anche pacco speciale per il Community Day al prezzo di 1.280 monete, che al suo interno comprende 50 Ultra Ball, 4 aromi, 4 Pezzi Stella e 1 MT attacco caricato fuoriclasse. Nel negozio ci saranno pure 30 Ultra Ball gratuite, non dimenticatevi di raccoglierle!

Che Community Day sarebbe senza bonus? Oggi 9 ottobre potrete contare sul triplo della polvere di stelle alla cattura dei Pokémon e una durata estesa fino a tre ore per l'aroma e i moduli esca attivati durante l'evento.

Ne approfittiamo per ricordarvi che avete tempo fino a domani 10 ottobre alle ore 20:00 per accettare la ricerca speciale dal Professor Willow che permette di incontrare Zarude, il Pokémon Misterioso introdotto per celebrare il lancio del film I Segreti della Giungla su Netflix.