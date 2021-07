Pokémon GO, Community Day di Eevee ad agosto: la lista degli attacchi speciali

Niantic ha annunciato che Eevee, il Pokémon Evoluzione, sarà il protagonista del Community Day di agosto di Pokémon GO, che avrà una durata decisamente superiore al solito: inizierà alle 19:00 di venerdì 13 agosto e terminerà allo stesso orario di lunedì 16 agosto!

Durante le ore programmate, gli Eevee appariranno con più frequenza del solito (raramente anche in versione cromatica). Quelli catturati o fatti schiudere conosceranno Ultimascelta, mentre le sue evoluzioni saranno in possesso di un attacco speciale:

Vaporeon : Idrovampata

: Idrovampata Jolteon : Falcecannone

: Falcecannone Flareon : Troppoforte

: Troppoforte Espeon : Palla Ombra

: Palla Ombra Umbreon : Psichico

: Psichico Leafon : Semitraglia

: Semitraglia Glaceon : Idropulsar

: Idropulsar Sylveon: Psicoshock

Inoltre, far evolvere Eevee in Sylveon richiederà solo sette cuori invece dei consueti 70. In aggiunta a tutto ciò, sarà disponibile una ricerca a tempo speciale al prezzo di un dollaro che prevede come ricompense un Modulo esca silvestre e un Modulo esca glaciale, oltre ad uno speciale pacco Community Day acquistabile solo una volta per 1.280 Pokémonete, contenente 50 Ultra Ball, cinque aromi, un MT attacco veloce fuoriclasse e un MT attacco caricato fuoriclasse.

Per celebrare il Community Day di Eevee, verranno messi a disposizione degli adesivi ispirati a Eevee e alle sue evoluzioni per tutto il mese di agosto. Potrete ottenere gli adesivi ispirati a Eevee facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia e acquistandoli nel negozio del gioco, mentre gli adesivi delle sue evoluzioni saranno disponibili esclusivamente nel negozio.