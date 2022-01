Pokémon GO, Community Day di febbraio: arriva il raduno fluttuante di Hoppip

A breve distanza dalla presentazione dei dettagli sul Tour Johto di Pokémon GO, il team di Niantic fissa a calendario un ulteriore appuntamento. È dunque tempo di prepararsi anche al Community Day di febbraio 2022.

Per l'occasione, gli Allenatori di tutto il mondo potranno celebrare Hoppip, il Pokémon Gramigna. Creatura di tipo Erba/Volante, quest'ultima si è aggiunta al Pokédex nazionale in occasione del debutto della Seconda Generazione di Pokémon. Dalle lande di Pokémon Oro e Pokémon Argento, Hoppip è dunque pronto a dilagare in tutto il mondo, con frequenti apparizioni allo stato selvatico all'interno della Realtà Aumentata di Pokémon GO.

L'appuntamento con il Community Day di febbraio è in particolare fissato per la giornata di sabato 12 febbraio 2022. Tra le ore 11:00 e le ore 17:00 del fuso orario nostrano, i giocatori potranno incontrare anche degli Hoppip Shiny da aggiungere alla propria squadra. Facendo evolvere Skiploom in occasione dell'evento, inoltre, si otterrà un esemplare di Jumpluff in grado di sferrare l'attacco caricato Acrobazia. Per l'intero Community Day, inoltre, sarà possibile usufruire di speciali bonus gratuiti:

Il triplo di polvere di stelle da cattura;

Durata degli Aromi pari a tre ore;

Durata dei moduli esca pari a tre ore;

Una sorpresa speciale da ottenere scattando alcune foto durante il Community Day;

Fino a tre biglietti raid gratuiti dalle Palestre (durante e fino a due dopo l'evento);

Hoppip e Skiploom appariranno nei parchi;

Catturando Skiploom nei parchi, si otterrà una Caramella L di Hoppip bonus;

Dopo l' evento Montagne di Potere di Pokémon GO , siete pronti a mettervi sulle tracce del Pokémon Gramigna?