Pokémon GO Community Day a febbraio, gli utenti hanno scelto: ecco il Pokémon protagonista

Cambiando per l'occasione l'iter organizzativo dell'evento, il team di sviluppo di Niantic ha chiesto ai giocatori di votare il Pokémon protagonista del Community Day di febbraio.

Dopo alcuni giorni durante i quali gli utenti hanno potuto esprimere la propria opinione in merito, Niantic ha dichiarato ufficialmente chiuse le votazioni. Tramite i propri canali social, il team di sviluppo ha dunque annunciato la creatura vincitrice! Come potete facilmente verificare direttamente in calce a questa news, la scelta è ricaduta su Rhyhorn, Pokémon presente all'interno del fidato Pokédex sin dalla Prima Generazione elaborata dai team di casa Game Freak. Appartenente alla categoria dei Pokémon di tipo Roccia/Terra, Rhyhorn è in grado di evolversi in Rhydon.



Il Pokémon Community Day di febbraio 2020, lo ricordiamo avrà luogo nel corso della giornata di sabato 22 febbraio. L'evento va ad aggiungersi al ricco programma di appuntamenti che allieteranno l'esperienza in-game degli Allenatori di tutto il mondo. Tra gli eventi speciali di febbraio in Pokémon GO, possiamo ad esempio citare le celebrazioni dedicate alla festività di San Valentino. Per l'occasione, infatti, il gioco mobile vedrà apparire con maggiore frequenza allo stato selvatico diversi Pokémon di colore rosa. In aggiunta, gli Allenatori più fortunati potranno imbattersi in versioni shiny di Chansey e Lickitung.