Pokémon GO, al via il Community Day finale del 2022: tutto su mosse, bonus e Pokémon

Il 2022 volge al termine e i ragazzi di Niantic hanno ben pensato di celebrare un'altra annata ricca di avventure con un Community Day extra large, che si svolgerà nel corso di due giorni in Pokémon GO. Siete pronti ad affrontarlo? Scoprite assieme a noi tutti i dettagli dell'evento che vedrà il ritorno dei Pokémon dei Community Day passati.

L'ultimo Community Day del 2022 si svolgerà nel corso di due giorni, dalle 14:00 alle 17:00 di sabato 17 dicembre e dalle 14:00 alle 17:00 di domenica 18 dicembre, con alcune attività previste anche al di fuori delle fasce orarie programmate. I Pokémon protagonisti dei Community Day del 2022 appariranno più frequentemente in natura e nelle ricerche a tempo. I Pokémon protagonisti dei Community Day del 2021 si schiuderanno dalle Uova e appariranno nei raid e nelle ricerche a tempo.

I Pokémon in primo piano

Ogni giornata vedrà protagonista un set di Pokémon differente nella fascia oraria dalle 14:00 alle 17:00. Le creature che appariranno durante le ore programmate avranno le stesse probabilità di apparire in forma cromatica di quelli che sono apparsi durante i rispettivi Community Day. Al di fuori di questi orari, qualsiasi Pokémon in primo piano potrà apparire dalle 09:00 alle 21:00 del sabato o della domenica.

Pokémon protagonisti sabato 17 dicembre 2022, dalle 14:00 alle 17:00:

Sandshrew

Sandshrew di Alola

Geodude di Alola

Hoppip

Spheal

Stufful

Pokémon protagonisti domenica 18 dicembre 2022, dalle 14:00 alle 17:00:

Teddiursa

Zigzagoon di Galar

Starly

Roggenrola

Litwick

Deino

Gli Allenatori più fortunati potrebbero incontrare i seguenti Pokémon in uno dei due giorni:

Bulbasaur

Dratini

Mudkip

Uova

I seguenti Pokémon, già protagonisti dei Community Day che si sono svolti nel corso del 2021, potranno nascere dalle Uova da 2 km:

Machop

Eevee

Swablu

Duskull

Shinx

Budew

Gible

Snivy

Tepig

Oshawott

Fletchling

Raid

I seguenti Pokémon appariranno nei Raid di livello 1:

Machop

Eevee

Roselia

Swablu

Duskull

Shinx

Gible

Snivy

Tepig

Oshawott

Fletchling

Mosse esclusive

Una delle cose più belle dei Community Day è la possibilità ottenere dei Pokémon con degli attacchi esclusivi che altrimenti richiederebbero l'utilizzo di MT Fuoriclasse. Il Community Day di dicembre avrà una marea di attacchi esclusivi! Per ottenerli non dovrete far altro che far evolvere i Pokémon nella fascia oraria tra le 9:00 e le 21:00 del 17 e 18 dicembre:

Venusaur: Radicalbero

Sandslash: Nottesferza

Sandslash di Alola: Ombrartigli

Machamp: Rivincita

Golem di Alola: Rotolamento

Vaporeon: Idrovampata

Jolteon: Falcecannone

Flareon: Troppoforte

Espeon: Palla Ombra

Umbreon: Psichico

Leafeon: Semitraglia

Glaceon: Idropulsar

Sylveon: Psicoshock

Dragonite: Dragobolide

Jumpluff: Acrobazia

Swampert: Idrocannone

Altaria: Forza lunare

Walrein: Polneve e Gelolancia

Staraptor: Raffica

Luxray: Psicozanna

Roserade: Palla Clima e Semitraglia

Garchomp: Geoforza

Dusknoir: Palla Ombra

Serperior: Radicalbero

Emboar: Incendio

Samurott: Idrocannone

Gigalith: Raggiometeora

Chandelure: Poltergeist

Hydreigon: Vorticolpo

Talonflame: Bruciatutto

Bewear: Assorbipugno

Obstagoon: Sbarramento

Ursaluna: Forza Equina*

*Per ottenere un Ursaluna che conosce l’attacco caricato Forza Equina, dovrete far evolvere Ursaring durante la luna piena, che splenderà dalle 14:00 del 17 dicembre alle 6:00 del 18 dicembre, e dalle 14:00 alle 21:00 del 18 dicembre.

Dragobolide, Radicalbero, Idrocannone, Gelolancia e Sbarramento sono mosse molto popolari nella Lega Lotte GO, dunque se siete soliti frequentarla, vi consigliamo di impegnarvi per catturare e far evolvere i Pokémon in grado di impararle.

Bonus

Che Community Day sarebbe senza bonus? Durante questo evento conclusivo del 2022 potrete fare una vera e propria scorpacciata:

Dalle 14:00 alle 17:00 dei due giorni sono previsti Punti Esperienza, Caramelle e Polvere di Stelle raddoppiate alla cattura dei Pokémon, distanza per la schiusa dimezzata, possibilità raddoppiate per gli Allenatori dal livello 31 di ricevere caramelle L catturando Pokémon, Moduli Esca e Aroma con una durata estesa a 3 ore;

dei due giorni sono previsti Punti Esperienza, Caramelle e Polvere di Stelle raddoppiate alla cattura dei Pokémon, distanza per la schiusa dimezzata, possibilità raddoppiate per gli Allenatori dal livello 31 di ricevere caramelle L catturando Pokémon, Moduli Esca e Aroma con una durata estesa a 3 ore; Dalle 09:00 alle 21:00 dei due giorni verrà inoltre offerta la possibilità di effettuare uno scambio speciale in più (fino ad un massimo di due al giorno) e verrà decurtata del 50% la Polvere di Stelle richiesta per gli scambi.

Storia di Ricerca Speciale e altro ancora

Durante il Community Day sarà possibile acquistare un biglietto per una Storia di Ricerca Speciale al prezzo di un euro. Il biglietto potrà anche essere regalato ai compagni con i quali è stato raggiunto un livello amicizia pari a "Grandi Amici". Aspettatevi anche una Ricerca a Tempo che permetterà di incontrare i protagonisti dei Community Day del 2021 e del 2022, e degli adesivi speciali facendo girare i Pokéstop, scartando i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio del gioco.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna!