Pokemon GO: il Community Day di gennaio sarà dedicato a Totodile?

The Silph Road ha ipotizzato l'arrivo del Community Day di Totodile analizzando nel dettaglio i precedenti eventi e scoprendo che tutti i Pokemon Starter sono stati protagonisti di un Community Day a distanza di due mesi: a gennaio 2018 è stata la volta di Pikachu mentre a marzo il protagonista è stato Bulbasaur , Charmander invece era il Pokemon scelto per il Community Day di maggio.

Il prossimo Community Day di Pokemon GO potrebbe essere incentrato su Totodile , uno degli Starter di seconda generazione insieme a Cyndaquil e Chikorita. Al momento si tratta solamente di una teoria ma l'ipotesi sembra decisamente probabile...

