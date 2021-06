Pokémon GO, il Community Day di Gible inizia tra poco: dettagli e bonus

È di nuovo arrivato quel momento del mese: tra poco meno di un'ora prenderà il via un nuovo Community Day in Pokémon GO, stavolta interamente dedicato a Gible, Pokémon Squaloterra di doppio tipo Drago/Terra introdotto nella quarta generazione.

Il Community Day di Gible si svolgerà dalle 11:00 alle 17 di oggi domenica 6 giugno. Durante le ore programmate, il mostriciattolo comparirà più spesso allo stato selvatico, e i più fortunati tra voi potranno persino imbattersi nella sua forma cromatica. Facendo evolvere Gabite (la forma evoluta di Gible) durante l'evento o fino a due ore dopo otterrete un Garchomp che conosce l'attacco Geoforza. Che community Day sarebbe senza bonus? Durante l'evento otterrete il triplo dei punti esperienza alla cattura, mentre le esche e l'incenso avranno una durata estesa di tre ore.

Per l'occasione è stato messo a disposizione un pacco speciale per il Community Day acquistabile solo una volta per 1280 Pokémonete, contenente 50 Ultra Ball, cinque aromi, cinque Fortunuovo e un MT attacco caricato fuoriclasse. Con un euro è invece possibile accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day di Gible, "Solo un morsetto".

Prosegue inarrestabile, intanto, il successo di Pokémon GO, che grazie ai suoi guadagni è diventato una vera e propria miniera d'oro per The Pokémon Company.