Pokémon GO Community Day di giugno attivo: tutti i dettagli dell'evento speciale

Puntuale come ogni mese, torna il Pokémon GO Community Day, evento speciale dedicato ad Allenatori e Allenatrici attivi nel titolo mobile firmato Niantic Labs.

Come promesso il Pokémon protagonista è Weedle, creatura di Tipo Coleottero / Veleno apparso nel Pokédex sin dalla Prima Generazione di creature Game Freak. Il Pokémon Millepiedi è dunque al centro del nuovo appuntamento speciale in corso nella giornata di oggi, sabato 20 giugno. L'evento, come di consueto, si protrarrà per un periodo di tempo molto limitato, che andrà a concludersi alle ore 17:00 del fuso orario italiano.



In queste ora, Weedle apparirà con maggiore frequenza allo stato selvatico, ma non solo. Facendo evolvere la creatura sino a due ore ore dopo il termine del Pokémon GO Community Day, gli Allenatori potranno ottenere un Beedril che conosce la mossa esclusiva Giravvita. Altri bonus sono inoltre attivi in maniera contestuale. Ad esempio, gli Aromi avranno una durata pari a tre ore, mentre catturare nuovi Pokémon consentirà di ottenere il triplo della polvere di stelle.



Tra le molte novità che hanno visto di recente coinvolto il gioco mobile, ricordiamo l'avvio delle prime fasi di test per le ricompense giornaliere in Pokémon GO. Il sistema è infatti attualmente in prova all'interno della nota App.