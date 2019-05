Pokemon GO: il Community Day di giugno è dedicato a Slakoth

Dopo aver dedicato l'evento ingame di maggio al Pokémon Pulcino della regione di Hoenn, Torchic, nel corso del mese di giugno tutti gli allenatori di Pokemon GO dovranno acchiappare il sornione Slakoth nel corso del Community Day che avrà luogo l'8 giugno dalle ore 15:00 alle 18:00 italiane.

A confermarlo sono gli stessi vertici di Niantic Labs attraverso il consueto aggiornamento delle pagine del sito ufficiale di Pokemon GO che si accompagna all'immancabile video di presentazione della nuova giornata dedicata a tutti coloro che desiderano rimpolpare la propria collezione di Pokemon acchiappando questo nuovo Pokémon speciale.

Nelle tre ore programmate per l'evento dell'8 giugno, la frequenza di apparizione degli Slakoth allo stato selvatico aumenterà sensibilmente: nelle aree verdi della propria città potrebbe persino comparire la versione cromatica del Pokémon. Per rendere più divertenti le attività di chi vorrà cimentarsi in questa sfida per acchiappare Slakoth, durante il Community Day di giugno la distanza della schiusa delle Uova verrà ridotta a un quarto e sarà possibile utilizzare esche di tre ore.

Prima di lasciarvi al simpatico video che campeggia a inizio articolo e invitarci a pazientare qualche giorno per conoscere le mosse speciali di Slakoth, i ragazzi di Niantic Labs ci ricordano infine che nel corso dell'evento le MT Attacco Veloce e Caricato non garantiranno mosse esclusive: di conseguenza, dovremo catturare quel bradipo tenerone oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate del Community Day. Nel frattempo, vi lasciamo a questa Guida con Trucchi per la Settimana di Raid Straordinaria.