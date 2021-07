Pokémon GO, Community Day di luglio: disponibile l'evento speciale

A breve distanza dagli speciali eventi a tema Bidoof in Pokémon GO, il team di Niantic offre ad Allenatori e Allenatrici una nuova occasione per cimentarsi con il titolo mobile.

Nel corso della giornata odierna, sabato 3 luglio, è infatti disponibile il Pokémon GO Community Day di luglio 2021. Protagonista assoluto dell'evento in-game è il Tepig, la piccola creatura di casa Game Freak. Nello specifico, sino alle ore 17:00 di oggi, saranno attivi i seguenti bonus speciali:

Tepig apparirà più spesso allo stato selvatico, anche nella sua variante Cromatica / Shiny;

apparirà più spesso allo stato selvatico, anche nella sua variante Cromatica / Shiny; Facendo evolvere Pignite durante l'evento o fino a due ore dopo, si potrà ottenere un Emboar che conosce l'attacco caricato Incendio;

durante l'evento o fino a due ore dopo, si potrà ottenere un Emboar che conosce l'attacco caricato Incendio; Scattando alcune foto durante il Community Day si potrà ricevere una sorpresa;

Uno speciale pacco Community Day potrà essere acquistato solo una volta al prezzo di 1280 Pokémonete. Al suo interno, vi saranno 50 Ultra Ball, cinque aromi, cinque Pezzi Stella e un MT attacco caricato fuoriclasse;

Al prezzo di 1 dollaro, è possibile accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day di Tepig: "Bacche arrostite";

A distanza di ormai diversi anni dal debutto, Pokémon GO continua a riscuotere un successo straordinario , con entrate record si aper il team di Niantic sia per The Pokémon Company.