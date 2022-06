Pokémon GO Community Day di luglio: c'è già il nome del protagonista!

Archiviato il Community Day di Deino, svoltosi lo scorso weekend, Niantic ha immediatamente rotto gli indugi annunciando il nome del protagonista e la data del prossimo evento mensile di Pokémon GO.

Il prossimo Community Day di Pokémon GO si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 del 17 luglio 2022 e avrà per protagonista Starly, il Pokémon Storno di tipo Normale/Volante introdotto con la quarta generazione. Durante le ore programmate, il mostriciattolo di Sinnoh apparirà più spesso allo stato selvatico, talvolta anche nella sua variante Cromatica. Facendo evolvere Staravia, l'evoluzione di Starly, durante l'evento o al massimo entro le cinque ore successive, si otterrà uno Staraptor in grado di utilizzare la mossa Raffica, che infligge 16 danni nelle Sfide Allenatore e 25 danni in Palestre e Raid.

Come ogni Community Day che si rispetti, anche quello di luglio offrirà una Storia di Ricerca Speciale a un euro, un Pacco Speciale contenente oggetti consumabili, delle sorprese per coloro che scatteranno delle foto e tanti bonus, tra cui il triplo dei Punti Esperienza alla Cattura, il doppio delle Caramelle alla cattura, il dimezzamento della polvere di stelle per gli scambi e una durata estesa di tre ore per Moduli Esca e Aroma. Previsti anche dei Raid Bonus a 4 Stelle immediatamente dopo la conclusione del Community Day. Si prospetta dunque una giornata speciale, aggiungete l'evento al vostro calendario per essere sicuri di non perderlo! Intanto, Niantic ha dato il via ad una nuova caccia ai cheater di Pokémon GO.