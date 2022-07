Pokémon GO Community Day: a luglio incontri dal vivo a Bari, Bologna, Torino e Verona

In occasione del Community Day di luglio di Pokémon GO, si terranno degli incontri dal vivo in decine e decine di città in tutto il mondo. In Italia, si svolgeranno a Bari, Bologna, Torino e Verona!

Dalle 11:00 alle 14:00 di domenica 17 luglio si terranno gli incontri dal vivo del Community Day di Starly a Piazza Armando Diaz a Bari, al parco di Villa Angeletti a Bologna, ai Giardini di Levante (vicino al Circolo degli Artisti) a Torino e a Piazza Arsenale (angolo Lungadige Cangrande) a Verona. Durante le ore programmate avrete l'occasione di partecipare ai raid, effettuare scambi ed esplorare insieme agli Allenatori della vostra zona mentre catture il Pokémon Storno.

Giocando assieme, inoltre, potrete ottenere bonus aggiuntivi: se un numero sufficiente di Pokémon verrà catturato con l'aiuto di un singolo Modulo esca, gli Allenatori otterranno il quadruplo di PE da cattura nelle vicinanze del Pokéstop con Modulo esca per 30 minuti. Se non potete prendere parte a uno degli incontri dal vivo, in ogni caso, non avete nulla da temere, poiché potrete partecipare alle attività del Community Day di Starly ovunque vi troviate. Nel frattempo, non perdetevi il Weekend di lotta del 6° anniversario, che proseguirà fino alle 23:59 di oggi 10 luglio.