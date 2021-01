Pokémon GO: il Community Day di Machop è iniziato! Mossa unica, pacco speciale e altro

Come ampiamente preannunciato, alle 11:00 di questa mattina Niantic ha ufficialmente dato il via al Community Day di Machop in Pokémon GO, il primo evento di questo tipo del 2021.

Il Community Day di Machop andrà avanti fino alle 17:00 di questo pomeriggio, pertanto avete tanto tempo a disposizione per approfittare delle iniziativa previste. Durante le ore programmate Machop apparirà più frequentemente allo stato selvatico, mentre i più fortunati potranno anche trovarlo nella sua variante cromatica. Non manca neppure una mossa esclusiva: fate evolvere Machoke durante l'evento o fino a due ore dal termine per ottenere un Machamp che conosce Rivincita. Inoltre, non dimenticate di scattare alcune foto durante il Community Day, c'è una sorpresa che vi aspetta.

Per l'occasione è anche stato messo in vendita uno speciale pacco Community Day di Machop acquistabile solo una volta per 1280 Pokémonete e contenente un MT attacco caricato fuoriclasse, quattro aromi, quattro Pezzi Stella e 30 Ultra Ball. Per 1 euro potrete inoltre accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale "Punta in alto, Machop!". Nelle giorni scorsi Niantic ci ha fornito un assaggio degli eventi di febbraio di Pokémon GO.