Pokémon GO Community Day di maggio, data e orario: il protagonista arriva da Alola

Dopo aver confermato la ripresa degli eventi dal vivo, con l'annuncio del Pokémon GO Fest del 2022 a Berlino, il team di Niantic presenta tutti i dettagli sul Pokémon GO Community Day di maggio.

L'evento in-game prenderà il via tra poche settimane, con l'appuntamento in programma per la giornata di sabato 21 maggio. Per l'Italia, l'orario di svolgimento del Pokémon GO Community Day primaverile è fissato per l'arco temporale compreso tra le ore 11:00 e le ore 14:00. Nel diffondere i primi dettagli sull'evento, il team di Niantic ha inoltre confermato anche l'identità del Pocket Monster che rivestirà il ruolo di grande protagonista.

Come potete verificare dal simpatico trailer disponibile in calce a questa news, la scelta della software house è ricaduta sulla forma Alola di Geodude. La versione del Pokémon, lo ricordiamo, ha fatto il suo debutto all'interno di Pokémon Sole e Pokémon Luna. In questa sua declinazione, Geodude si presenta come una creatura di tipo Elettro e Roccia. Nel corso del Pokémon GO Community Day di maggio, i giocatori potranno avvistare il Geodude di Alola molto spesso allo stato selvatico. In aggiunta, i più fortunati potranno aggiungere alla propria squadra anche una variante Shiny della creatura.



Il nuovo Community Day è solo uno dei tanti eventi di Pokémon GO previsti a maggio 2022.