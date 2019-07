Pokémon GO: Community Day di Mudkip al via oggi 21 luglio, tutti i dettagli

Allenatori, preparatevi, è nuovamente arrivato quel giorno del mese! Nel pomeriggio di oggi 21 luglio, dalle 16:00 alle 19:00, si svolgerà il Community Day di Mudkip, mostriciattolo di tipo Acqua appartenente alla terza generazione.

"La pinna sulla testa di Mudkip agisce come un radar sensibilissimo. Usando questa pinna come sensore in acqua e in aria, riesce a determinare cosa succede attorno a lui senza bisogno di guardare", si legge nel Pokédex. Durante le ore programmate, potrete incontrare i Mudkip allo stato selvaggio con molta più frequenza del solito. I più fortunati tra voi potrebbero anche imbattersi nella sua variante Shiny, facilmente riconoscibile grazie alla colorazione viola, caratteristica dell'intera famiglia. I Mudkip che riusciranno ad evolversi in Marshtomp e successivamente in Swampert entro un'ora al termine dell'evento, inoltre, avranno modo di imparare la mossa esclusiva Idrocannone (solo per Swampert).

Nella miglior tradizione dei Community Day, potrete fare affidamento su un paio di bonus. Per l'occasione, i Moduli Esca avranno una durata estesa di tre ore e i Punti Esperienza alla cattura verranno triplicati. Intanto, nel negozio è apparsa la Community Day Box, che al prezzo di 480 monete offre 30 Ultra Ball, 3 Uva Fortunate, 3 Super Incubatrici e 4 Pezzi Stella.

Vi auguriamo buona fortuna! Prima di salutarvi, però, ci teniamo a farvi sapere che l'ultimo aggiornamento di Pokémon GO ha introdotto un nuovo sistema di valutazione e una nuova tipologia di Attacco Caricato.