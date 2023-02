Pokémon GO Community Day, è il giorno di Noibat! Bonus, mossa in evidenza e Raid Bonus

Pokémon GO non si perde in chiacchiere e approfitta subito del primo weekend di febbraio per ospitare un nuovo Community Day. Il protagonista di oggi è Noibat, mostriciattolo di doppio tipo Volante/Drago appartenente alla Sesta Generazione e scoperto per la prima volta nella regione di Kalos di X & Y.

Il Community Day di Noibat si svolgerà dalle 14:00 alle 17:00 di oggi domenica 5 febbraio 2023. Durante le ore programmate, il Pokémon Ondasonora apparirà più spesso allo stato selvatico, inoltre di tanto in tanto si mostrerà anche nella sua versione cromatica. Facendo evolvere Noibat nel corso dell'evento o fino a cinque ore dopo la sua conclusione (entro le 22:00, dunque) otterrete un Noivern capace di usare l'attacco caricato Ondaboato, che infligge 150 danni nelle Sfide Allenatore e 140 danni in Palestre e Raid.

I bonus previsti sono, come sempre, tantissimi. Catturando dei Pokémon riceverete il triplo della Polvere di Stelle e il doppio delle Caramelle, inoltre gli Allenatori a partire dal livello 31 avranno la possibilità di ricevere anche delle Caramelle L. I Moduli Esca e l'Aroma attivati durante l'evento avranno uan durata estesa di tre ore (ad esclusione dell'Aroma Giornaliero), inoltre avrete la possibilità di effettuare uno scambio speciale in più (massimo di due al giorno). Gli scambi effettuati nel corso dell'evento o fino a cinque ore dopo richiederanno la metà della Polvere di Stelle. Scattando delle foto riceverete un regalo, mentre facendo facendo girare i Pokéstop e aprendo i pacchi amicizia otterrete degli adesivi a tema.

Il divertimento continua anche dopo il Community Day con i Raid Bonus di livello 4. Vincere in uno di questi raid farà apparire più Noibat nella Palestra in cui si è tenuto il raid per 30 minuti. Con un po’ di fortuna, potreste incontrarne uno cromatico (le probabilità di spawn sono le medesime degli incontri in natura). Potete partecipare a questi raid solo se in possesso di biglietti raid o biglietti lotta premium, dal momento che non si accettano biglietti raid da remoto.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna, Allenatori! Prima di lasciarvi ai preparativi per il Community Day ci teniamo tuttavia ad avvisarvi che mercoledì 8 febbraio comincia l'evento di San Valentino in Pokémon GO.