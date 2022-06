Pokémon GO Community Day, oggi è il giorno di Deino:

Allenatori di Pokémon GO, il gran giorno è arrivato! Oggi 25 giugno si svolge il Community Day di Deino, il Pokémon Impeto di tipo Buio/Drago di quinta generazione scoperto originariamente nella regione di Unima.

Nel corso delle ore programmate - dalle 11:00 alle 14:00 - Deino apparirà con maggior frequenza del solito allo stato selvatico, raramente anche nella sua variante shiny. Facendo evolvere Zweilous, l'evoluzione di Deino, nel corso dell'evento o fino a cinque ore dopo, otterrete un Hydreigon capace di usare l'attacco caricato Vorticolpo, che infligge 65 danni sia nelle Sfide Allenatore, sia in Palestre e Raid.

Ad aiutarvi ci pensano un grande numero di bonus. La distanza di schiusa Uova è ridotta ad un quarto, mentre i Moduli Esca e l'Aroma hanno una durata estesa di tre ore. Le possibilità di ricevere la caramella L di Deino alla cattura di Deino sono raddoppiate, esattamente come le probabilità di ottenere caramelle catturando gli altri Pokémon. Gli scambi effettuati durante e fino a cinque ore dopo l'evento richiedono la metà della polvere di stelle, inoltre viene offerta la possibilità di effettuare uno scambio speciale in più (con un massimo di tre). È previsto pure un bonus per i gruppi: siete chiamati a collaborare con gli altri Allenatori per catturate un numero sufficiente di Pokémon con un solo Modulo esca, solo in questo modo Zweilous apparirà allo stato selvatico nelle vicinanze di un Pokéstop con Modulo esca.

Chiaramente, non mancano neppure una storia di ricerca speciale a 1 euro, un pacco speciale per il Community Day, adesivi facendo girare i Pokéstop e/o aprendo i Pacchi Amicizia e un oggetto Avatar in evidenza: con 150 Pokémonete potete acquistare il cappello di Deino. Niantic è inoltre lieta di annunciare che al termine dell'evento di tre ore del Community Day potrete cimentarvi in raid a quattro stelle unici, attivi dalle 14:00 alle 19:00. Vincere in uno di questi raid farà apparire più Deino nella Palestra in cui si è tenuto il raid per 30 minuti.

Lo sapete che è anche stato confermato l'arrivo delle Ultracreature in Pokémon GO?