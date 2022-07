Pokémon GO Community Day, è il giorno di Starly! Bonus, mossa esclusiva e Raid bonus

Ad animare questo caldo mese di luglio ci pensa quest'oggi un https://www.everyeye.it/notizie/pokemon-go-community-day-luglio-e-de-protagonista-595257.html. Il protagonista assoluto è Starly, il Pokémon Storno di tipo Normale/Volante introdotto con la quarta generazione. Scopriamo assieme tutti i dettagli sull'evento.

Il Community Day di Starly avrà luogo oggi 17 luglio dalle 11:00 alle 14:00. Durante le ore programmate, il mostriciattolo di Sinnoh apparirà più spesso allo stato selvatico, con un po' di fortuna anche nella sua variante Cromatica. Facendo evolvere Staravia, l'evoluzione di Starly, durante l'evento o al massimo entro le cinque ore successive, otterrete uno Staraptor in grado di utilizzare la mossa Raffica, che infligge 16 danni nelle Sfide Allenatore e 25 danni in Palestre e Raid.

Per l'occasione, potrete acquistare una Storia di Ricerca Speciale intitolata "Appunti di campo: Starly", un'esclusiva assoluta del Community Day. Costa un euro e, volendo, potrete anche regalarla ad un vostro amico con la funzionalità di donazione introdotta recentemente, affinché anche lui possa prendere parte alla ricerca speciale di questo Community Day.

Come sempre, avrete dalla vostra un bel po' di bonus, tra cui il triplo dei Punti Esperienza alla Cattura, il doppio delle Caramelle alla cattura, il dimezzamento della polvere di stelle per gli scambi e una durata estesa di tre ore per Moduli Esca e Aroma. Dopo la conclusione dell'evento principale, dalle 14:00 alle 19:00 per la precisione, potrete cimentarvi in Raid a quattro stelle unici, nei quali apparirà anche Staravia. Potrete partecipare a questi raid solamente con biglietti raid e biglietti sfida premium, dal momento che non è possibile utilizzare i biglietti raid da remoto. Dopo aver sconfitto Staravia in un raid a quattro stelle, Starly inizierà ad apparire in un raggio di 300 metri intorno alla Palestra in cui si è tenuto il raid per 30 minuti. Con un pizzico di fortuna, potreste incontrarne uno cromatico.

Infine, segnaliamo che facendo girare i Pokéstop potete ottenere gli adesivi mostrati nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Buona fortuna, allenatori!