Pokémon GO Community Day, è il giorno di Oshawatt! Tutti i bonus e i dettagli

L'appuntamento più atteso del mese dai giocatori di Pokémon GO è arrivato: oggi 19 settembre si svolge il Community Day di Oshawatt, il Pokémon Lontra della regione di Unima che ha debuttato come starter in Nero, Bianco, Nero 2 e Bianco 2.

Il Community Day di Oshawatt avrà luogo dalle 11:00 alle 17:00 di oggi 19 settembre: durante le ore programmate il Pokémon Lontra apparirà più frequentemente allo stato selvatico (sarà anche attirato dai moduli esca pluviali), inoltre i più fortunati tra voi potrebbero anche imbattersi nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Dewott (la sua evoluzione) entro due ore dalla fine dell'evento, otterrete un Samurott capace di utilizzare l'attacco caricato Idrocannone. Lo stesso Samurott potrà anche imparare l'attacco caricato Conchilama, che sarò disponibile anche al termine dell'evento.

Se siete a corto di consumabili, potete acquistare il Pacco Speciale del Community Day, che al prezzo di 1280 Pokémonete offre cinquanta Ultra Ball, cinque Fortunuovo, cinque moduli esca pluviali e un MT attacco veloce fuoriclasse. Con un euro potete anche acquistare l'esclusiva Storia di Ricerca Speciale del Community Day di Oshawott, intitolata "Dalle conchiglie alle spade", che tra le altre ricompense offre un modulo esca pluviale.

Che Community Day sarebbe senza bonus? A questo giro avete a disposizione il triplo dei punti esperienza alla cattura dei Pokémon, oltre a Moduli Esca e Aroma dalla durata prolungata di tre ore. Inoltre, vi consigliamo di scattare qualche foto, riceverete una bella sorpresa. Buona caccia, Allenatori!