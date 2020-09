Pokémon GO Community Day di ottobre in arrivo: Charmender e tanti bonus

In seguito a un programma di votazioni, la community di Pokémon GO ha eletto la creatura che sarà protagonista del Pokémon GO Community Day di ottobre: ecco tutti i dettagli.

L'evento mensile, innanzitutto, avrò luogo sabato 17 ottobre 2020, a partire dalle ore 11:00 e sino alle ore 17:00 del fuso orario nostrano. Il Poket Monster protagonista dell'appuntamento sarà Charmender, il Pokémon Lucertola. Creatura di tipo Fuoco, quest'ultimo apparirà allo stato selvatico con una frequenza maggiore rispetto al solito. Gli Allenatori più fortunati, inoltre, potranno imbattersi anche in una versione Shiny / Cromatica dello Starter di Prima Generazione. Ma non solo: facendo evolvere Charmeleon durante l'evento o fino a due ore dopo lo stesso, sarà possibile ottenere un Charizard che conosce la mossa Dragospiro. Completando le missioni di ricerca sul campo esclusive dell'evento, si potrà inoltre ottenere della Megaenergia di Charizard.



In aggiunta, durante il Pokémon GO Community Day di ottobre potrà essere acquistato uno speciale pacchetto, acquistabile una sola volta per 1.280 Pokémonete, contente una MT attacco caricato fuoriclasse, tre Superincubatrici, tre Pezzi Stella e 30 Ultra Ball. Per l'equivalente di 1$, sarà inoltre possibile accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale "Un racconto di code". Infine, per quanto riguarda i bonus speciali citiamo la possibilità di ricevere il triplo di polvere di stelle da cattura e una durata estesa a tre ore per tutti gli aromi.



Il Community Day si aggiunge a un già ricco calendario di eventi di Pokémon GO ad ottobre.