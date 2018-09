Pokemon GO: il Community Day di ottobre è dedicato a Beldum

Niantic Labs ha annunciato che il prossimo Community Day di Pokemon GO si terrà domenica 21 ottobre. Questa volta l'evento sarà dedicato al Pokemon di tipo Acciaio-Psico Beldum, come sempre con la possibilità di acquisire una tecnica esclusiva.

Il prossimo Community Day di Pokemon GO si terrà domenica 21 ottobre dalle 11:00 alle 14:00, per una durata totale di tre ore. In questo lasso di tempo, gli Allenatori potranno incontrare numerosi esemplari selvatici di Beldum, potendo contare su diversi bonus come la durata delle Esche estesa a tre ore, e una distanza di schiusa delle Uova inferiore rispetto al normale.

Facendo evolvere Beldum durante l'evento, il Pokemon di tipo Acciaio-Psico potrà imparare una tecnica precedentemente non disponibile per gli altri esemplari della stessa specie. Ne approfitterete? Ricordiamo che l'ultimo Communty Day di Pokemon GO (svoltosi il 22 settembre) era dedicato al mostriciattolo di tipo Erba Chikorita.