Pokémon GO: al via il Community Day di Piplup; indizi sull'evento del Capodanno Lunare

Il gran giorno è arrivato: oggi 19 gennaio, dalle ore 11:00 alle 14:00, si svolgerà il primo Community Day del 2020 di Pokémon GO, che avrà per protagonista il Pokémon Pinguino Piplup.

Piplup è una creatura di quarta generazione originaria dalla regione Sinnoh, che in Pokémon Diamante e Perla rappresentava uno dei tre starter assieme a Turtwig e Chimchar. Se riuscirete a farlo evolvere in Prinplup e poi in Empoleon entro due ore dalla fine dell'evento, quest'ultimo conoscerà una mossa esclusiva normalmente non ottenibile in altro modo, ovvero Idrocannone. Come sempre accade in occasioni di questo tipo, potrete fare affidamento su due bonus, che in questo caso sono rappresentati da esche della durata aumentata a 3 ore e dalla distanza di schiusa delle uova ridotta a un quarto. Il Pacco Speciale del Community Day, invece, è in vendita a 480 monete e include trenta Ultra Ball, un Incenso, tre Super Incubatrici e un modulo esca.

Intanto, i ragazzi di Niantic Games hanno cominciato a disseminare indizi sul prossimo evento di Pokémon GO, che a giudicare dalle immagini apparse sui profili social avrà a che fare con il Capodanno Lunare, che cade il 25 gennaio. Sta per cominciare l'Anno del Topo, quindi è molto probabile che i mostriciattoli di questa tipologia - Rattata, Pikachu, Cyndaquill, ecc - ricopriranno un ruolo da protagonisti. Ne approfittiamo per ricordarvi che Latios e Latias sono tornati nei Raid Speciali di Pokémon GO.