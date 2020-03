Pokémon GO: Community Day posticipato ed eventi annullati a causa del Coronavirus

Le crescenti preoccupazioni nei confronti dell'epidemia di Coronavirus stanno influenzando lo svolgimento di molti eventi e livello globale. Anche Niantic si è vista costretta a modificare i suoi piani per Pokémon GO in differenti paesi, tra i quali figura anche l'Italia.

Tanto per cominciare, il Community Day di Abra, inizialmente pianificato per la giornata di domenica 15 marzo, è stato posticipato a data da destinarsi in Italia, Giappone e Corea del Sud. Sarà premura di Niantic farci sapere quando verrà scelta una nuova giornata. Destino ancor più infausto per altri eventi, che invece sono stati totalmente annullati. Stiamo parlando delle ore dei raid, delle ore del Pokémon in primo piano, dei weekend di raid speciali, dell'attacco del Team GO Rocket e altri ancora, che fino a mercoledì 18 marzo alle ore 22:00 non si svolgeranno.

Nessun cambiamento in vista (per il momento) per la prima stagione della Lega Lotte GO, che dovrebbe cominciare regolarmente il prossimo 13 marzo. Nel frattempo, fino al 9 marzo avrete l'opportunità di incontrare Darkrai come ricompensa nella Lega Lotte GO; dal 13 al 16 marzo ci sarà invece Giratina. In entrambi i casi, se sarete fortunati, potrete trovarli nella loro forma cromatica.