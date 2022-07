Pokémon GO Community Day: il protagonista di agosto viene da Galar

Pochi giorni dopo lo svolgimento del Community Day di Starly e con grande anticipo rispetto al prossimo mese, i ragazzi di Niantic hanno svelato l'identità del Pokémon protagonista dell'evento di agosto. Facciamo la sua conoscenza!

Il prossimo Community Day di Pokémon GO si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 di sabato 13 agosto e avrà per protagonista Zigzagoon di Galar, altresì noto come Pokémon Procione. Il mostriciattolo apparirà più spesso allo stato selvatico, inoltre i più fortunati potranno persino incontrarlo nella sua versione cromatica. Facendo evolvere Linoone di Galar (l'evoluzione di Zigzagoon di Galar) in Obstagoon nel corso dell'evento o fino a cinque ore dopo, garantirà l'apprendimento dell'attacco caricato Sbarramento, che infligge 15 danni nelle Sfide Allenatore (con un aumento garantito della difesa dell'utente e una riduzione della difesa dell'avversario) e 20 danni in Palestre e Raid.

Ad impreziosire il Community Day ci saranno inoltre la Storia di Ricerca Speciale a pagamento "Appunti di campo: Zigzagoon di Galar", una Ricerca a Tempo con Cappello, Occhiali, Guanti e Posa di Obstagon in palio, e tanti bonus, tra cui: Polvere di Stelle triplicata alla cattura, Caramelle raddoppiate alla cattura, Caramelle L raddoppiate alla cattura per gli Allenatori dal livello 31 in poi, Moduli Esca e Aroma con una durata estesa di tre ore, Polvere di Stelle richiesta dimezzata per gli scambi e la possibilità di effettuare uno scambio speciale in più (per un massimo di tre per quel giorno). Dopo il Community Day, dalle 14:00 alle 19:00, avranno inoltre luogo dei Raid a 4 Stelle unici, nei quali apparirà pure Linoone di Galar.

Nel frattempo, potete ingannare l'attesa con l'evento Scoperte di Hisui, che avrà luogo dal 27 luglio al 2 agosto e porterà con sé i nuovi Pokémon Growlithe, Qwilfish e Sneasel di Hisui.