Pokémon GO, Community Day di Ralts oggi 3 agosto: orari, mossa esclusiva e bonus

È nuovamente arrivato quel giorno del mese, allenatori. Oggi 3 agosto dalle 16:00 alle 19:00 si svolgerà il Community Day di Ralts, mostriciattolo di tipo Psico/Folletto di terza generazione proveniente dalla regione di Hoenn.

In merito al Pokémon, nel Pokédex è possibile leggere: "Ralts percepisce le emozioni delle persone usando le corna poste sul capo. Raramente si fa vedere dagli esseri umani, ma se percepisce un'energia positiva provenire da qualcuno è possibile che si avvicini". Durante l'evento potrete trovare dei Ralts allo stato selvatico in maniera molto più frequente del solito, mentre i più fortunati tra voi potrebbero persino imbattersi nella sua versione Shiny caratterizzata da una colorazione blu, invece di verde. I Gardevoir e i Gallade che si evolveranno da Ralts entro un'ora dalla fine dell'evento impareranno la mossa esclusiva di tipo Psico Sincrumore, che non può essere conosciuta in nessun altro modo.

Come sempre, durante il Community Day potrete fare affidamento su due distinti bonus: la distanza di schiusa uova sarà ridotta al 25% e le esche avranno una durata di tre ore. Nel negozio è inoltre disponibile all'acquisto il Pacco Speciale del Community Day, che al prezzo di 480 monete offre 30 Ultra Ball, 2 Incubatrici, 2 Super Incubatrici e 1 Modulo Esca.

Prima di lasciarvi ai preparativi, ci teniamo a ricordavi che lunedì 5 agosto si svolgerà un nuovo evento dedicato ai Pacchi Amicizia, mentre il Pokémon draconico Rayquaza vi attenderà nei Raid fino al prossimo 2 settembre.