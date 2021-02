Pokémon GO, Community Day di Roselia del 7 febbraio: mosse uniche, pacco speciale e altro

È già tempo di un nuovo Community Day per Pokémon GO: dalle 11:00 alle 1:00 di oggi 7 febbraio avrà luogo un nuovo evento interamente dedicato a Roselia, un Pokémon di doppio tipo Erba/Veleno introdotto nella terza generazione.

"Dai suoi fiori si diffonde una fragranza rilassante. Più è intenso il suo profumo, più il Pokémon è in salute", si legge nel Pokédex. Durante le ore programmate del Community Day Roselia apparirà più frequentemente allo stato selvatico, e i più fortunati tra voi potranno anche incontrarla nella sua variante cromatica. Se fate evolvere Roselia durante l'evento o fino a due ore dopo, otterrete un Roserade che conosce l'attacco caricato Palla Clima (di tipo Fuoco) e l'attacco veloce Semitraglia. Budew si schiuderà invece dalle Uova da 2 km. Non dimenticate di scattare delle foto durante il Community Day, troverete una sorpresa ad attendervi.

Per l'occasione è stata messa a disposizione una ricerca a tempo esclusiva, il cui completamento garantisce delle Pietre Sinnoh. Non manca neppure un pacco speciale del Community Day di Roselia, che al prezzo di 1.280 Pokémonete offre un MT attacco veloce fuoriclasse, quattro aromi, quattro Superincubatrici e trenta Ultra Ball (può essere acquistato una volta). Per 1 euro potete inoltre accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day "Profumo di Roselia". Tenete presente che questa storia è anche inclusa gratuitamente in tutti gli acquisti del biglietto per l'evento Tour di Pokémon GO di Kanto effettuati prima delle 08:59 di giovedì 4 febbraio.

Che Community Day sarebbe senza bonus? Durante l'evento la distanza di schiusa delle uova è ridotta ad un quarto, mentre l'aroma ha una durata estesa di ben quattro ore. Nell'attesa, potete informarvi sui tanti eventi di febbraio previsti in Pokémon GO.