Pokémon GO: Community Day di settembre e ottobre, dettagli e protagonisti

Con grande anticipo, Niantic ha svelato tutti i dettagli del Community Day di ottobre di Pokémon GO, fornendoci l'assist perfetto per ricordarvi anche tutti i dettagli inerenti l'appuntamento di settembre.

Il Community Day di settembre si svolgerà dalle 11:00 alle 17:00 di sabato 19 settembre, e avrà per protagonista Oshawott, il Pokémon Lontra. Il mostriciattolo apparirà più spesso allo stato selvatico e vicino ai Pokéstop con moduli esca pluviali. Facendo evolvere Dewott (l'evoluzione di Oshawott) in Samurott durante l'evento o fino a due ore dopo otterrete l'attacco caricato Idrocannone. Samurott sarà anche in grado di imparare la sua mossa speciale, Conchilama, tramite l'MT attacco caricato durante e dopo l'evento.

Il Community Day di ottobre avrà invece per protagonista il Pokémon Requiem Duskull, e si svolgerà dalle 11:00 alle 17:00 di sabato 9 ottobre. Lo Spettro apparirà più spesso allo stato selvatico, e con con un po' di fortuna potrete incontrarlo anche nella sua variante cromatica. Facendo evolvere Dusclops (l'evoluzione di Duskull) durante l'evento o fino a due ore dopo otterrete un Dusknoir che conosce l'attacco caricato Palla Ombra. Per rendere più agevole l'evoluzione di Dusclops in Dusknoir, avrete l'opportunità di guadagnare fino a quattro Pietre Sinnoh completando una ricerca a tempo gratuita.

In entrambi i Community Day verrà anche offerta la possibilità di acquistare dei Pacchi Speciali da 1280 monete con oggetti utili alla caccia e delle Storie di Ricerca Speciale da 1 dollaro. I bonus prevedono invece il triplo della polvere di stelle da cattura, e la durata estesa a tre ore per i moduli esca e l'aroma.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che in questi giorni è attivo l'evento Psicomania in Pokémon GO, che ha visto il debutto di due nuovi mostriciattoli: Inkay, il Pokémon Volteggio, e la sua evoluzione Malamar, il Pokémon Giravolta.