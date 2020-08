Pokémon GO Community Day a settembre e ottobre, si votano i protagonisti: ecco i candidati

Pratica ormai diffusa da qualche tempo nell'ambito del gioco mobile, il team di sviluppo ha scelto di delegare nuovamente ad Allenatori e Allenatrici la scelta delle creature destinate a essere protagoniste dei Pokémon GO Community Day.

L'account Twitter ufficiale del gioco ci informa infatti che il voto della community decreterà i Poket Monster da porre in primo piano in occasione del Pokémon GO Community Day di settembre e del Pokémon GO Comunity Day di ottobre. Il pool dal quale selezionare le creature vincitrici è composto di soli quattro Pokémon, presentati ufficialmente tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news. Tra i fortunati, troviamo dunque:

Caterpie : Pokémon di prima generazione, di tipo Coleottero;

: Pokémon di prima generazione, di tipo Coleottero; Porygon : Pokémon di prima generazione, di tipo ;

: Pokémon di prima generazione, di tipo ; Charmander : Pokémon di prima generazione e uno dei tre starter disponibili in Pokémon Rosso e Pokémon Blu, di tipo Fuoco;

: Pokémon di prima generazione e uno dei tre starter disponibili in Pokémon Rosso e Pokémon Blu, di tipo Fuoco; Grimer: Pokémon di prima generazione, di tipo Veleno;

Come da tradizione, la creatura protagonista del Pokémon GO Community Day apparirà con maggiore frequenza allo stato selvatico e in caso di evoluzione potrà apprendere una mossa esclusiva. DI recente, si è tenuto il Pokémon GO Fest, durante il quale sono stati spesi oltre 17 milioni di dollari in Pokémon GO. A fronte del successo del titolo, gli sviluppatori di Niantic proseguono il supporto post-lancio, introducendo sempre nuovi contenuti: recenti rumor vorrebbero in particolare le Megaevoluzioni in arrivo in Pokémon GO.