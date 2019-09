Pokemon GO Community Day di settembre: svelata la mossa esclusiva dell'evento

Si avvicina la data di svolgimento del Pokemon GO Community Day di settembre ed il team di Niantic ha deciso di svelare nuove informazioni sull'evento.

In particolare, è stata finalmente presentata al pubblico quella che sarà la mossa esclusiva del prossimo Community Day: Radicalbero! Questa particolare mossa potrà essere appresa in occasione dell'evento da Torterra, il Pokemon di tipo Erba/Terra che rappresenta l'ultima evoluzione di Turtwig. Perchè il vostro Torterra possa imparare questa specifica mossa, sarà necessario far evolvere un Grotle nell'arco di un periodo di tempo limitato, compreso tra lo svolgimento dell'evento e le due ore immediatamente successive alla sua conclusione. Siete soddisfatti di questo annuncio?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che, come precedentemente annunciato, il Pokemon GO Community Day di settembre è in programma per la giornata di domenica 15. L'evento avrà inizio alle ore 11:00 e terminerà alle ore 14:00 del fuso orario italiano. Tra i bonus previsti, una quantità tripla di polvere di stelle da cattura ed una durata delle esche fissata a tre ore. Il Pokemon protagonista dell'evento è Turtwig.



In chiusura, vi segnaliamo inoltre che il mese di settembre accoglie ulteriori interessanti iniziative. Recentemente, ha infatti preso il via la seconda settimana di Ultrabonus in Pokemon GO, che ha portato con sè numerose novità.