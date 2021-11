Pokémon GO Community Day, è il giorno di Shinx! Bonus e dettagli dell'evento

Allenatori di Pokémon GO, a raccolta! Oggi 21 novembre si svolge un nuovo Community Day, l'ultimo dell'anno prima del gran finale previsto per il mese di dicembre. Il protagonista indiscusso dell'evento odierno è Shinx, Pokémon Baleno di quarta generazione scoperto originariamente nella regione di Sinnoh.

Il Community Day di Shinx si svolgerà quest'oggi dalle 11:00 alle 17:00: durante le ore programmate il Pokémon di tipo Elettro si mostrerà più frequentemente del solito allo stato selvatico, inoltre i più fortunati tra voi potrebbero anche imbattersi nella sua forma cromatica. Facendolo evolvere in Luxio e poi in Luxray durante il Community Day o entro due ore dal termine dello stesso, otterrete un Pokémon che conosce il nuovo attacco caricato Psicozanna. Al suo debutto nel gioco, questa mossa permette a Luxray di far calare le difese del Pokémon avversario e di infliggere danni superefficaci a Pokémon di tipo Lotta e Veleno.

Sfide Allenatore : potenza 40 e attacco garantito per ridurre la difesa del Pokémon avversario;

: potenza 40 e attacco garantito per ridurre la difesa del Pokémon avversario; Palestre e raid: potenza 30.

Con un solo euro potete accedere all'esclusiva Storia di Ricerca Speciale del Community Day, intitolata "Baleno, Favilla e Occhiluce". Inoltre, spendendo 1.280 monete, potete acquistare il Pacco Speciale del Community Day contenente 50 Ultra Ball, 4 aromi, 4 Pezzi Stella e 1 MT attacco caricato fuoriclasse. Nel negozio troverete anche 30 Ultra Ball gratis, assicuratevi di ritirarle durante l'evento.

L'ultimo Community Day dell'anno è anche quello più ricco di bonus: oltre alla riduzione a un quarto della distanza di schiusa delle Uova e la durata estesa a tre ore per aroma e moduli esca, potete aspettarvi anche il triplo delle caramelle da trasferimento, il quadruplo delle probabilità di ottenere caramelle L durante i trasferimenti di Pokémon, fino a tre biglietti raid gratuiti dalle Palestre durante e fino a due dopo l'evento, e una riduzione del 25% della polvere di stelle richiesta per gli scambi effettuati durante e fino a due ore dopo il termine dell'evento.

Vi consigliamo di non prendere appuntamenti neppure per domani 22 novembre, dal momento che alle ore 20:00 si svolgerà il concerto di Ed Sheeran in Pokémon GO.